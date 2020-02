Casalmaggiore per il riscatto, Bergamo prova l'impresa: la 18ª su SportMediaset

A1 FEMMINILE

Tra le squadre che nel penultimo turno infrasettimanale della stagione 2019/20 non possono sbagliare c'è senz'altro la Èpiù Pomì Casalmaggiore, che dopo la sconfitta per 3-1 rimediata al PalaAgnelli contro Bergamo ha un disperato bisogno dei 3 punti non solo per il morale, ma anche per salvare la panchina del proprio allenatore, Marco Gaspari. Non la più complicata delle sfide contro la Lardini Filottrano, ma pur sempre un match da non sottovalutare.

La Zanetti Bergamo, che nel recente passato in casa ha battuto sia le rosa che Monza, affronta tra le mura amiche le campionesse del mondo dell'Imoco Volley Conegliano. Santarelli sa che non è una sfida da sottovalutare: "Affrontiamo una squadra che dopo il cambio di allenatore ha trovato un ottimo equilibrio di di gioco. Ha tutte le carte in regola per entrare nelle prime otto".

Chi difficilmente entrerà nelle prime otto è la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, che alla Candy Arena affronterà una Saugella Monza rinfrancata dopo il successo la tie-break contro la Savino Del Bene Scandicci. Non sarà del match la regista polacca Skorupa, out per un problema al polso. Per le rosanero non ci sarà Liannes Castañeda Simón, opposto cubano che già qualche settimana fa era scappata dal ritiro casertano e probabilmente non convinta di proseguire la propria esperienza in Campania.

Seconda partita consecutiva al PalaYamamay per la Unet E-Work Busto Arsizio, che attende la Bartoccini Fortinfissi Perugia rimontata e sconfitta nella sfida salvezza contro Filottrano. Un match proibitivo per le magliette nere, ma Alessia Gennari non si fida: "Non possiamo distrarci, dovremo tenere lo stesso livello di gioco e la stessa intensità visti contro Novara".

Il resto delle partite, che saranno trasmesse in diretta su sito e app di SportMediaset a partire dalle 20:30, vedranno il derby piemontese tra la Reale Mutua Fenera Chieri e la Bosca S. Bernardo Cuneo, mentre Il Bisonte Firenze orfana di Gianni Caprara affronterà la Banca Valsabbina Millenium Brescia.

IL CAMPIONATO DI SERIE A1 È VISIBILE SU SITO E APP DI SPORTMEDIASET