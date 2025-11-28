Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Super Bowl 2026

Touchdown di Iosivas: Cincinnati Bengals-Baltimore Ravens 26-14

Da un lancio perfetto di Joe Burrow i Cincinnati Bengals si ritrovano sul +12 contro i Baltimore Ravens.

28 Nov 2025 - 09:57
01:17 