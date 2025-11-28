Logo SportMediaset

Super Bowl 2026

McPherson chiude alla grande per i Cincinnati Bengals

Evan McPherson fissa il risultato finale sul 32-14 a favore dei Cincinnati Bengals contro i Baltimore Ravens.

28 Nov 2025 - 09:57
00:38 