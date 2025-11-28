Logo SportMediaset

Super Bowl 2026

I Baltimore Ravens ritornano in partita con Mitchell

Touchdown del numero 34 dei Baltimore Ravens che trova un'autostrada davanti a sé, per il punteggio di 19-14 per i Cincinnati Bengals.

28 Nov 2025 - 09:57
01:02 