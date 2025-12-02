Coppa Italia: autogol di Palma, Juventus-Udinese 1-0
McKennie dalla destra va al traversone verso il centro, propiziando l'autorete del giovane centrale dei friulani che, nel tentativo di anticipare David (in posizione di fuorigioco giudicata passiva), beffa Sava.
