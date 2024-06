Italia, Spalletti non si dimette: "So cosa fare, impegno totale" 

"Non sono stato il miglior Spalletti possibile. Leggo che mi hanno attribuito d'aver alzato troppo i toni e uso di miti da seguire. Ma io ho degli esempi da seguire". Così il ct azzurro Luciano Spalletti nel day-after dell'eliminazione dell'Italia dagli Europei di calcio. "Ci sono molte cose ancora da far vedere, il mio impegno sarà totale. Bisogna essere onesti nel racconto di queste 14 partire fatte, del mio percorso. Siamo stati bravi fino a un certo punto. Ieri fatto passo indietro importante che non si può accettare. Io credo di sapere quello che ci vuole".