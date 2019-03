Un libro a settimana: Sarri, una vita da raccontare

12/03/2019 di GIANLUCA MAZZINI

Questa biografia ripercorre tutta la vita di Maurizio: la famiglia, l’esperienza di calciatore, il lavoro in banca, la scelta di lasciare l’ufficio per la panchina. Una parabola, quella dell’allenatore toscano, che copre uno spazio calcisticamente immenso: dalle categorie dilettanti alla Premier League.



L’autore ci spiega come il figlio dell’operaio della Italsider si è trasformato in uno degli allenatori più pagati del mondo con uno stipendio che sfiora i sette milioni di euro l’anno. I suoi segreti sono stati la dedizione al lavoro, la preparazione e l’assoluta meticolosità nell’approccio, la capacità di essere leader e trasmettere passione. Un'avventura che non ha precedenti, con il passaggio dall’ufficio cambi della Banca di Toscana alla panchina e poi dallo Stia al Chelsea.



Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia del personaggio Sarri: l’ostinazione assoluta, lo spirito ribelle, la difficoltà a gestire la comunicazione con stampa e tv e una personalità strabordante che lo rende spesso scomodo. Come dimostra la scelta di non confrontarsi direttamente con il suo biografo.



E intanto il futuro di Sarri è ancora tutto da scrivere dopo tre anni straordinari al Napoli con un lavoro di tecnica e tattica che ha fatto innamorare i napoletani e insidiato molto da vicino lo strapotere della Juventus è seguita una prestigiosa ma difficile stagione a Londra. E adesso le cronache di calciomercato parlano di un possibile ritorno in Italia. Chissà.