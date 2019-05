Un libro a settimana: Binario 15 - Un viaggio in treno tra luoghi, rituali e rivalità senza tempo

21/05/2019

Il periodo vissuto dall'autore a Manchester ha acceso la scintilla, " Binario 15 - Un viaggio in treno tra luoghi, rituali e rivalità senza tempo " è un viaggio in treno realmente effettuato in 15 città e racchiuso in 12 capitoli, che prende il calcio come pretesto per raccontare ogni singola realtà dei luoghi visitati attraverso rituali, tradizioni, storie e quartieri legati in modo viscerale alla propria squadra. Un fenomeno sociale che ogni benedetto sabato muove migliaia e migliaia di tifosi, dalla ricchissima Premier League al più sperduto campo di provincia scozzese o gallese. Coluccia ha cercato di mantenere le vicissitudini pallonare come riferimento, ma mettendo anche in risalto ciò che ruota attorno a ogni singola città: per esempio dai Padri Pellegrini, celebri avi a Plymouth , ai meandri di Parkhead, roccaforte del Celtic a Glasgow; dalla Sheffield di Orwell nel 1936 al saggio sulla condizione operaia di Engels a Manchester, rivoluzionata stavolta dai miliardi del calcio. Ogni luogo con le sue storie, con i personaggi incontrati su questa ideale rotta del calcio britannico.

SINOSSI

Immaginate ogni settimana di prendere il treno su e giù per tutto il Regno Unito. Il libro è un lungo viaggio che vive in primo piano riti e consuetudini del football britannico. Non c’è solo calcio, la febbre del sabato contagia le vicissitudini pallonare ma anche storiche, riflettendo l’essenza di ogni singola città visitata e narrata. All’interno si trova un mix di racconti e tradizioni, da un binario all’altro si avverte il respiro più profondo delle piazze attraverso le quali l’avventura si snoda. La prossima fermata è sempre quella da scoprire. Ad esempio sulle coste meridionali della Cornovaglia c’è un legame intimo tra la squadra di Plymouth e i celebri avi, i Padri Pellegrini, che raggiunsero l’America nel 1600. Varcato il Vallo di Adriano, in Scozia, a Glasgow bisogna addentrarsi nel quartiere di Parkhead per vivere l’accesa rivalità non solo calcistica tra Celtic e Rangers. E i tifosi diventano attori protagonisti in Galles visto che a Swansea - a est della penisola di Gower - detengono una quota della società e la gestiscono come fossero dei dirigenti a tutti gli effetti: proprio qui, Dylan Thomas aveva descritto la sua città come brutta e incantevole. Non si può non passare dalle metropoli: a Londra ci sono tutte le memorie di uno stadio demolito dopo 112 anni accanto al Castello di Anna Bolena, mentre a Manchester c’è stata un’altra rivoluzione e dove prima c’erano i fasti industriali ore c’è la capitale del calcio tra campioni, trofei e tanti miliardi. Non solo queste, all’interno del libro ci sono altre città in cui si annidano rituali, storie e quartieri legati in modo viscerale alla propria realtà. Vengono raccontati dall’autore nel corso del viaggio, ma anche dai personaggi del posto incrociati nei pub, dai protagonisti sui campi di calcio e dalle testimonianze degli addetti ai lavori per scovare quelli che sono dei veri e propri luoghi di culto. Immancabili nei riti del sabato. When Saturday Comes, la febbre è ancora alta ed è già tempo del prossimo viaggio.