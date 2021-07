Wimbledon, avanti i big: Federer torna super e batte Gasquet. Vittorie per Medvedev, Zverev e Bautista

TENNIS

Lo svizzero, dopo aver sofferto all’esordio, supera in tre facili set il francese e vola al terzo turno. Tra le donne, avanza Ashleigh Barty

Roger Federer ritrova il migliore stato di forma e approda al terzo turno di Wimbledon grazie alla vittoria 7-6(1), 6-1, 6-4 su Richard Gasquet. Tra i big in campo oggi, successi anche per Daniil Medvedev (6-4, 6-1, 6-2 contro Alcaraz), Alexander Zverev, che sconfigge Sandgren 7-5, 6-2, 6-3, e Roberto Bautista Agut, vincitore 6-3, 6-3, 6(3)-7, 3-6, 6-3 su Kecmanovic. Tra le donne, ok la numero 1 del mondo, Ashleigh Barty: 6-4, 6-3 a Blinkova.

TABELLONE MASCHILE

Chi potesse avere dei dubbi sullo stato di forma di Roger Federer, dopo il primo turno sofferto contro Mannarino, oggi si è dovuto ricredere: lo svizzero supera un altro francese, Richard Gasquet, con il punteggio di 7-6(1), 6-1, 6-4 approdando così al terzo turno di Wimbledon. Nella 21esima sfida tra i due, ormai entrambi veterani del circuito, Federer mostra lampi di grande tennis e pochi passaggi a vuoto, contrariamente a quanto successo nella prima partita sull’erba londinese. Combattuto solo il primo set, chiuso al tie-break con il punteggio di 7-1. Poi, a partire dal secondo parziale, l’otto volte campione di Wimbeldon passeggia sul Campo Centrale, con Gasquet spettatore. Il punto di svolta della partita arriva all’inizio del secondo set: il transalpino, due volte semifinalista a Wimbledon, perde il servizio avanti 40-0 e crolla mentalmente. Federer, dal canto suo, acquisisce sempre più fiducia e mette a segno i colpi dei tempi migliori chiudendo al secondo match point. “Oggi le condizioni erano diverse rispetto alla prima partita, mi sento meglio e sono molto soddisfatto”, le parole dell’elvetico a fine partita. Nel prossimo turno, per Roger, ci sarà il giocatore di casa Cameron Norrie.

Per quanto riguarda gli altri big in campo, va avanti spedita la corsa di Daniil Medvedev ai Championships: 6-4, 6-1, 6-2 alla wild card spagnola Carlos Alcaraz. Agevole anche il secondo turno di Alexander Zverev: il tedesco approda al terzo turno dopo aver superato 7-5, 6-2, 6-3 l’americano Tennys Sandgren, possibile mina vagante del tabellone e capace di raggiungere due quarti di finale Slam da outsider. Questa volta, però, il numero 6 del mondo e quarta teste di serie non si fa sorprendere e sbriga la pratica in appena un’ora e 45 minuti. Con Zverev, al terzo turno anche l’instancabile spagnolo Roberto Bautista Agut, vincitore in cinque combattuti set contro il giovane serbo Miomir Kecmanovic: 6-3, 6-3, 6(3)-7, 3-6, 6-3 il punteggio dopo 3 ore e 33 minuti di battaglia, con la testa di serie numero 8 che fa valere la maggiore esperienza e propensione alla lotta sulla lunga distanza. La stessa che gli aveva permesso, nel 2019, di raggiungere una sorprendente semifinale sempre a Londra. Al contrario, brutta caduta per Grigor Dimitrov, semifinalista qua nel 2014 ma eliminato in tre set 6-4, 7-6(6), 7-6(4) dal kazako Alexander Bublik. Gli avversari degli italiani nei 16esimi di finale, infine, saranno lo sloveno Aljaz Bedene per Matteo Berrettini (6-1, 6-0, 6-2 su Nishioka) e l’australiano James Duckworth, vincente 7-5, 6(4)-7, 6-3, 6-2 contro Querrey, per Lorenzo Sonego.

TABELLONE FEMMINILE

Si conclude il secondo turno di Wimbledon anche in campo femminile, con la numero 1 del tabellone, Ashleigh Barty, che supera agevolmente la russa Anna Blinkova, numero 89 del mondo ma semifinalista agli US Open del 2020. L’australiana, vincitrice del Roland Garros nel 2019 ma mai oltre gli ottavi di finale a Wimbledon, archivia la pratica in un’ora e mezza di gioco col punteggio di 6-4, 6-3. Bene anche Angelique Kerber, ad oggi 25esima testa di serie ma capace di vincere sull’erba di Londra nel 2018: per lei, vittoria 7-5, 5-7, 6-4 sulla spagnola Sara Sorribes Tormo e pass per il terzo turno. Sorpresa in negativo invece per Elena Svitolina: la terza testa di serie e numero 5 del mondo perde con un doppio 6-4 contro la polacca Magda Linette.