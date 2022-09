US Open: Medvedev passeggia, out a sorpresa Auger-Aliassime

US OPEN

Il russo travolge Rinderknech, il canadese battuto da Draper. Nel tabellone femminile sorride Serena Williams, fuori la finalista della scorsa edizione Fernandez



© Getty Images Nessun problema al secondo turno degli US Open per Daniil Medvedev: il russo travolge il francese Rinderknech con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-3 e si guadagna la sfida al cinese Yibing Wu. A sorpresa, saluta invece Felix Auger-Aliassime: il canadese cede 6-4, 6-4, 6-4 contro Draper. Sorridono Ruud e Kyrgios, che eliminano Van Rijthoven e Bonzi. Nel tabellone femminile, avanza Serena Williams, fuori la finalista dello scorso anno Fernandez.

TABELLONE MASCHILE

Secondo turno degli US Open più che agevole per Daniil Medvedev, che si libera senza problemi di Arthur Rinderknech. Il russo si impone 6-2, 7-5, 6-3 sul francese al termine di un match senza storia, già indirizzato dopo il primo set, nel quale il numero uno al Mondo concede le uniche tre palle break della sua gara, non sfruttate da Rinderknech. Per cinque volte, invece, Medvedev strappa il servizio, più che sufficienti a battere il transalpino in 2 ore e 11 minuti di gioco. Adesso, il russo se la vedrà con il cinese Yibing Wu.

La sorpresa di giornata è l'eliminazione di Felix Auger-Aliassime: il canadese incassa un pesantissimo 6-4, 6-4, 6-4 contro Jack Draper. Perfetto il britannico, che concede solo tre palle break (ma nel game che gli regala il primo set) ed è invece cinico nello strappare il servizio per tre volte al numero 8 al Mondo e nel guadagnarsi il match contro Khachanov. Sorridono Ruud e Kyrgios: il norvegese batte in quattro set l'olandese Tim Van Rijthoven perdendo il primo parziale al tie-break (7-4), ma rimontando con un triplo 6-4. Stesso numero di set necessari all'australiano, che supera il francese Benjamin Bonzi con il punteggio di 7-6(3), 6-4, 4-6, 6-4 e sfiderà Wolf al terzo turno: un match con vista proprio su Medvedev.

TABELLONE FEMMINILE

Serena Williams tiene vivo il sogno di conquistare il suo settimo titolo a Flushing Meadows: la padrona di casa supera Anett Kontaveit con il punteggio di 7-6(4), 2-6, 6-2 e avanza al terzo turno. L'americana se la vedrà ora con Ajla Tomljanovic, che si impone in rimonta sulla russa Evgeniya Rodina (1-6, 6-2, 7-5). A sorpresa, saluta invece la finalista della scorsa edizione, Leyla Annie Fernandez, che cede in due set a Liudmila Samsonova, che vince 6-3, 7-6(3): la prossima avversaria della russa sarà Aleksandra Krunic, che a sorpresa batte Barbora Krejcikova: 2-6, 6-4, 6-2 i parziali del successo della serba sulla ceca. Infine, la numero 17 della classifica Wta Caroline Garcia batte 6-3, 6-1 la russa Anna Kalinskaya e si qualifica per il terzo turno, dove sfiderà la canadese Bianca Vanessa Andreescu (6-2, 6-4 alla brasiliana Beatriz Haddad Maia).