Tennis, Wimbledon: Tiafoe e Rublev avanzano, fuori Ruud e Fritz

WIMBLEDON

Il russo batte il connazionale Karatsev. Out il norvegese, sconfitto da Broady. Nel femminile, ok Rybakina, Azarenka e Pegula





© Getty Images La quarta giornata di Wimbledon si chiude con l’interruzione di Medvedev-Mannarino e di Tsitsipas-Murray. Avanzano al terzo turno Andrey Rublev (vittorioso in quattro set con Karatsev) e Frances Tiafoe: 7-6(11), 6-4, 6-2 a Stricker). Eliminato Ruud (6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-0 in favore di Broady), così come Fritz (vince lo svedese Ymer al quinto set). Nel tabellone femminile si qualificano Rybakina, Garcia, Pegula ed Azarenka.

TABELLONE MASCHILE

Tsitsipas conquista il primo set grazie al 7-3 del tie-break, stesso copione per il secondo parziale, questa volta con un 7-2 al tie break in favore di Murray. Il due volte campione della competizione si scalda e dopo la pausa si prende subito il turno di battuta dell’avversario, resiste e fa 6-4 prima della sospensione dell’incontro. Casper Ruud cade contro Broady (6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-0 per il britannico), che raggiunge così Shapovalov all’atto successivo sull’erba inglese.

Rublev vince il derby con Karatsev: dopo aver perso il primo parziale al tie break (7-4), Il classe 1997 reagisce con tre set di spessore: 6-3, 6-4 e 7-5 finale per proseguire il percorso sull’erba inglese, dove c’è Goffin (superato in tre ore e venti Barrios Vera) ad attenderlo al prossimo step. Avanza nel tabellone anche lo statunitense Tiafoe, che ha la meglio su Stricker (13-11 per conquistare lo spareggio del primo parziale, poi 6-4, 6-2) e sfiderà Dimitrov (6-3, 6-4, 6-4 al bielorusso Ivashka in poco più di due ore). Fritz e Paul, suoi connazionali, hanno invece esiti tra loro opposti: Taylor abbandona il torneo dopo essere stato avanti di due set con lo svedese Ymer (3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2), che trova ora sul suo cammino Galan (sconfitto Otte in quattro set), mentre Tommy lotta contro il canadese Raonic 6-4, 7-6 (7-4), 6-7 (4-7), 6-4 e se la vedrà con Lehecka, che ha sancito la fine di Wimbledon 2023 per Francisco Cerundolo (6-2, 6-2, 6-2). Da terminare anche Medvedev-Mannarino: in vantaggio per due set contro il francese, il russo chiede l’interruzione del match sul 4-4 del terzo set.

TABELLONE FEMMINILE

Rybakina prosegue nella difesa del titolo e raggiunge il terzo turno della competizione sconfiggendo la francese Cornet 6-2, 7-6 (7-2): la tennista kazaka, dopo aver dominato in avvio, trova un’avversaria pugnace nella seconda parte dell’incontro. La campionessa in carica si prepara a giocare con Boulter. Nella parte alta del tabellone si conferma Svitolina, che dopo aver trionfato contro Venus Williams elimina anche Mertens con un 6-1,1-6, 6-1 che le vale la prova contro Kenin, che grazie al 6-4, 6-3 a Wang Xin conferma di voler essere tra le outsider del torneo. Bene anche Pegula (ora sfidante di Cocciaretto) e Azarenka, convincente contro l’argentina Podoroska (6-3, 6-0): l’americana mette la parola fine al cammino inglese della spagnola Bucsa senza soffrire (6-1, 6-4), mentre la bielorussa riesce a essere lucida nei momenti decisivi ed incisiva in risposta. Garcia e Bouzkova vincono rispettivamente la canadese Fernandez (3-6, 6-4, con un sofferto 10-6 nel tie break finale) e l’estone Kontaveit (6-1, 6-2), incontrandosi così al terzo turno come da pronostico iniziale.