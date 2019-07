Tennis, Wimbledon: Seppi passa al secondo turno, subito fuori la Giorgi

01/07/2019

Al momento del sorteggio del primo turno si era parlato di Jarry come di un avversario in grado sulla carta di mettere in difficoltà Seppi, all’interno di un match che si prevedeva come equilibrato. Pronostico che è stato rispettato solamente nel secondo set, di una sfida che negli altri tre parziali ha visto il tennista italiano avere spesso il controllo della situazione e arrivare così a una vittoria meritata. Nel secondo turno per Seppi l’avversario sarà uno tra Copil e Pella. Entrambi i giocatori iniziano la sfida mantenendo il servizio senza troppe difficoltà, il quinto game è il primo momento in cui entrambi cercano di fare qualcosa di più. Il game si trascina ai vantaggi, ma una risposta in rete di Jarry e una solida prima di servizio permettono a Seppi di avanzare 3-2 ed evitare il break. Break che per l’azzurro arriva invece nel game successivo, sul turno di battuta di Jarry: palla corta, doppio fallo del cileno, dritto in risposta e altro doppio fallo e il 4-2 Seppi è cosa fatta. Il set si chiude senza più break, con Seppi che avanza nel conto dei set sfruttando ancora il servizio e il dritto per il 6-3 finale. Secondo set che sembra poter essere ancora in discesa per Seppi che strappa il servizio a Jarry per andare in vantaggio 2-1 con un’altra grande risposta, ma il cileno replica e grazie a un errore di rovescio di Seppi restituisce il favore per il 2-2. Da qui in poi nessuno perde più il servizio e serve quindi il tie break: equilibrio fino all’8-7 quando Seppi sbaglia con il dritto, subisce un ace e commette doppio fallo, permettendo a Jarry di pareggiare i conti. Terzo set però sono senza storia in favore dell’italiano che infila immediatamente due break per un divario difficile da colmare avanti 4-0, sfruttando gli errori dell’avversario e trovando vincenti importanti. Il 6-1 finale fotografa bene l’andamento della gara. Quarto parziale che si spacca sul dritto di Jarry in rete che vale il break Seppi sul 3-2, replicato per sul 5-2 grazie a un altro regalo del cileno che permette all’italiano di arrivare in serenità al successo.



Decisamente meno bene invece la prestazione di Camila Giorgi, al rientro in campo dopo tre mesi a causa di un infortunio al polso che ne ha molto condizionato la stagione. La tennista italiana è imprecisa e fallosa, con tanti gratuiti e pochissimi vincenti nella sfida contro la 18enne ucraina Yastremska che invece si dimostra solida e spietata nel punire con continuità le incertezze della Giorgi. Primo set con tanti break da una parte e dall’altra e fino al 4-3 tutto sommato sembra poterci essere equilibrio, ma Giorgi infila un game disastroso in cui alterna doppi falli ed errori gratuiti con il dritto e il rovescio che permettono all’ucraina di avanzare 5-3. Set chiuso da Yastremska sul proprio turno di battuta e secondo parziale in cui la Giorgi non riesce a scuotersi. Il break dell’ucraina arriva nel terzo game, l’italiana prova a rimanere aggrappata alla sfida e invece precipita indietro 4-1. Yastremska pecca di gioventù e sembra poter riaprire la questione, ma la giornata no di Giorgi culmina con un altro break concesso per il 6-3 finale dopo appena 67 minuti di gioco.