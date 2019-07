Tennis, Wimbledon: Federer cede un set ad Harris poi vola al secondo turno

02/07/2019

Troppi errori col rovescio per Roger Federer, che non riesce a ingranare la marcia ed è sempre sotto nei game per tutto il primo set, perso 6-3 in poco meno di mezz’ora. La partenza soft dello svizzero viene ben sfruttata da un ottimo Lloyd Harris, che mette a segno quattro giochi consecutivi contro un King Roger in evidente difficoltà. Federer insegue l’avversario fino al 3-2, poi il sudafricano strappa il break e prende il largo. A nulla serve il controbreak dell’elvetico, che è costretto quindi a soccombere nel primo parziale. Federer tiene il turno di battuta che inaugura il secondo set. Anche il suo riflesso pare un po’ appannato, lo svizzero fa 2-1 compiendo un serve & volley a chiusura di un game sostanzialmente perfetto e strappa poi il suo primo break della partita dopo due palle salvate da Harris. Tre giochi di fila permettono a Federer di servire il suo primo set, che termina a vuoto per il 22enne, autore di un brutto errore che regala di fatto il pareggio (6-1). L’elvetico a questo punto gioca sul velluto, complice anche un po’ di fortuna. Harris in corsa riesce a difendersi sulla smorzata incredibile ma lascia campo aperto a Federer che consolida il break: 3-1. La gara regala molto spettacolo, ma il numero 3 al mondo non si fa pregare e vince 6-2 il terzo set. Con lo stesso risultato si aggiudica il match nell’ultimo set, lasciando solo le briciole al giovane sudafricano che ha comunque lottato fino al termine, nonostante fosse fortemente limitato da un problema al polpaccio sinistro che ha richiesto l’intervento del medico.