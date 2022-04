Tennis, Tsitsipas si conferma campione di Montecarlo

TENNIS

Il greco batte Davidovich Fokina 6-3 7-6 (3) e bissa il successo della scorsa edizione nel Master 1000 del Principato

Stefanos Tsitsipas rimane il principe di Monaco. Il greco conquista il Master 1000 di Montecarlo per il secondo anno consecutivo, battendo la rivelazione del torneo, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, 6-3 7-6 (3). Il numero 5 al mondo rimonta il break subito a inizio primo set e si prende il primo parziale con un ace, mentre nel secondo spreca l’occasione di servire per il match sul 5-4 ma vince grazie a un tie break di alto livello. Il trionfo di Tsitsipas a Montecarlo





















Il principato di Monaco resta proprietà di Stefanos Tsitsipas. Il greco vince per il secondo anno consecutivo il Master 1000 di Montecarlo, confermandosi uno dei migliori interpreti dei tornei sulla terra rossa. Il numero 5 bissa il successo dell’anno scorso con il 6-3 7-6 (3) ai danni di Alejandro Davidovich Fokina, rivelazione delle settimane monegasche dopo aver eliminato Novak Djokovic e Grigor Dimitrov. Lo spagnolo parte anche meglio e prova a giocarsi le sue possibilità, prendendo un break importante nel terzo game. Tsitsipas non ci sta e risponde con un immediato contro-break del 2-2, rimettendo tutto in equilibrio. Il primo set si decide quindi nell’ottavo game, quando sul proprio servizio Davidovich Fokina concede due errori gratuiti sul 30-30 (un dritto e un rovescio lunghi) e perde la battuta. Il greco non perdona e chiude 6-3 con un ace sul primo set point.



Lo spagnolo, sfavorito dal pronostico, paga lo scotto psicologico e cede ancora una volta il servizio, in apertura del secondo parziale, con un altro gratuito. Tsitsipas però non capitalizza e ha un passaggio a vuoto nel quarto game, in cui con una bassa percentuale sulla prima e un gioco remissivo presta il fianco al break del 2-2 che riapre l’incontro. Davidovich Fokina salva un break point (aiutato dal nastro) nel settimo game, ma perde il servizio nel nono gioco dopo averne annullati altre due. Quando Tsitsipas si trova a servire per il match, lo spagnolo non molla e ristabilisce la parità con uno splendido smash del 5-5. Il set arriva quindi fino al tie break, in cui il numero 5 al mondo sale di livello e mette una marcia in più: Davidovich Fokina paga la minore esperienza e perde qualche punto di troppo sul proprio servizio con errori gratuiti. Il greco invece non sbaglia praticamente nulla e festeggia 7-3 al secondo match point, con un micidiale passante che lo spagnolo, in tuffo, manda fuori. Per Tsitsipas arriva quindi il secondo Master 1000 in carriera, entrambi a Montecarlo, ottavo titolo assoluto in tornei Atp.