Tennis: Torino tra le sedi delle Finals 2021 di Coppa Davis

Il capoluogo piemontese selezionato insieme a Innsbruck e Madrid

Torino sarà una delle sedi delle Davis Cup by Rakuten Finals 2021 in calendario dal 25 novembre al 5 dicembre 2021. Lo hanno annunciato oggi la Federazione internazionale e Kosmos Tennis. Il capoluogo piemontese è stato selezionato insieme a Innsbruck e Madrid. Ogni città sarà sede di due dei sei gironi da tre squadre, con Madrid che ospiterà due quarti e Innsbruck e Torino un quarto ciascuna. Alla capitale spagnola anche semifinali e finale. Getty Images

Si giocherà al Pala Alpitour, impianto funzionale e avveniristico che è stato inaugurato in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006, dal 25 al 29 novembre 2021. Torino ospiterà due gironi, compreso naturalmente quello in cui è inserita l’Italia con Usa e Colombia (gruppo E). Nell’altro girone (D) sono inserite Croazia, Austria e Ungheria. I vincitori dei due raggruppamenti si sfideranno nei quarti di finale sempre a Torino.

Il capoluogo piemontese diventerà così nel mese di novembre capitale del tennis mondiale, visto che dal 14 al 21 ospiterà anche le Finals Atp. Un grande momento per l'intero movimento, che per la prima volta nella storia ha 10 tennisti tra i primi 100 al mondo.

BINAGHI: "FORTE SEGNALE DI RIPARTENZA DEL PAESE"

Il presidente della Federtennis è raggiante per la decisione presa da ITF e Kosmos Tennis. “Credo di poter affermare che mai, prima d’ora, un Paese abbia occupato un posto così rilevante nel calendario del Grande Tennis come quello che ricoprirà l’Italia a novembre. Prima le Next Gen ATP Finals a Milano, poi le Nitto ATP Finals e la Coppa Davis a Torino: un trittico di super eventi grazie al quale per un mese intero avremo addosso gli occhi di tutto il mondo . si legge sul sito della FIT -. Sono orgoglioso di aver contribuito a costruire quello che sarà non soltanto un grandissimo spettacolo sportivo ma anche, e direi soprattutto, un forte segnale della capacità di ripartenza del nostro Paese. Penso che, decentrando in tre sedi la fase finale della Coppa Davis, Kosmos abbia preso una decisione giusta e sensata, la quale contribuirà al successo della più antica competizione sportiva a squadre del mondo. Per noi italiani, forti di una team giovane e competitivo come poche volte lo è stato in passato, poterci giocare in casa la conquista delle semifinali è un’occasione ghiotta, che l’intero movimento tennistico nazionale meritava”.

