Tennis, Sinner torna ad allenarsi per gli Australia Open: obiettivo il primo Slam della carriera

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria si è allenato in compagnia di Daniel Jovanovski per preparare il torneo in programma dal 14 al 28 gennaio prossimi

Jannik Sinner è reduce da una stagione indimenticabile, tuttavia è già tempo di guardare oltre e in particolare agli Australian Open, primo appuntamento della lunga stagione del tennis mondiale. Nonostante una piccola vacanza sulle nevi dell'Alto Adige, il 22enne di Sesto Pusteria non si è mai fermato e ha continuato ad allenarsi fra Alicante e Montecarlo. Ora è arrivato il momento di approdare a Melbourne e iniziare ad allenarsi nella terra dei canguri, come confermato anche da un post su Instagram.

Ad accompagnarlo nel primo approccio al terreno australiano è stato il 16enne Daniel Jovanovski, giovane promessa del tennis oceanico dalle ottime doti fisiche e fondamentale per consentire a Sinner di lavorare maggiormente sul fondo atletico e sulle variazioni nel suo gioco.

Come già annunciato, il fuoriclasse azzurro non prenderà parte ad alcun torneo ufficiale prima dell'inizio degli Australian Open, fissati per il 14 gennaio, al fine di recuperare le energie spese durante il 2023 e pensare di puntare al successo finale che gli consentirebbe di inserire nel proprio palmarés un torneo del Grande Slam.

Ad anticipare il suo ingresso ci sarà però il "Koyoong Classic", tradizionale torneo esibizione in programma dal 10 al 12 gennaio che consentirà a Sinner di testare la propria condizione fisica, facendo i conti in particolare con la situazione degli avversari a partire da uno scatenato Rafael Nadal, rientrato dopo un anno dall'infortunio e già capace di centrare i quarti di finale a Brisbane.

L'attenzione maggiore sarà però rivolta a Novak Djokovic, sfidante di Sinner sia alle Atp Finals che in Coppa Davis, ma soprattutto uscito con le ossa rotte dal match di United Cup contro i padroni di casa dell'Australia. Il serbo è stato sconfitto da Alex De Minaur per 6-4 6-4 interrompendo una striscia positiva di 43 partite in Oceania, tuttavia ciò che preoccupa maggiormente sono le condizioni del polso che potrebbero debilitarlo nel proseguo della stagione.

Una situazione che potrebbe favorire il percorso di Sinner che, come ha dimostrato nel corso degli ultimi mesi, non cerca alibi e preferisce vincere imponendosi sui grandi campioni del tennis mondiale.

