Tennis, Sinner: "Ho giocato in modo perfetto, il supporto del pubblico è pazzesco"

"Oggi tatticamente l'abbiamo preparata perfettamente. Sono riuscito a giocare in modo perfetto". Grande soddisfazione per Jannik Sinner dopo la vittoria sul greco Stefanos Tsitsipas nel match di esordio alle ATP Finals di Torino. "Ieri ho guardato tanti video di Stefanos e oggi sono riuscito a giocare a un ottimo livello - ha proseguito ai microfoni della Rai - Speriamo di continuare così. Sono contento di incontrare gente forte come Djokovic e Rune che sono giocatori diversi".