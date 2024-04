Tennis: Sinner esordirà a Montecarlo nel secondo turno contro Korda

Sarà Sebastian Korda l'avversario di Jannik Sinner all'esordio mercoledì nel secondo turno sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo. Nei 32mi di finale lo statunitense ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in due set con il punteggio di 6-1, 6-2 in un'ora e 5' di gioco. Due i precedenti tra Sinner, fresco numero 2 del ranking mondiale, e Korda e il bilancio è in parità. Il primo confronto risale al 2021 nel terzo turno del torneo di Washington, quando Sinner si impose con un doppio 7-6. Nel 2023, nei quarti di Adelaide, la vittoria di Korda per 7-5, 6-1.