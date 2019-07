Tennis, ottavi Wimbledon: Berrettini si inchina a Federer, che vince in tre set

08/07/2019

Non c'è l'impresa di Matteo Berrettini contro Roger Federer. Per la verità, non c'è nemmeno partita. Lo svizzero infligge una durissima lezione all'azzurro e lo travolge per 6-1 6-2 6-2. Nulla da fare per il romano, che sin dai primi colpi subisce i cambi di ritmo di King Roger e non trova mai la prima di servizio, patendo anche la pressione di giocare sul Centrale. Federer vince in un'ora e 13' ed è per la 17esima volta ai quarti di Wimbledon.