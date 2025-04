Tennis, Atp Monte-Carlo: Musetti sfiderà Berrettini, out Cobolli

Ci sarà un derby italiano negli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo, primo grande appuntamento sulla terra rossa. Lorenzo Musetti raggiunge infatti Matteo Berrettini, giustiziere di Zverev, dando vita a una grande sfida tra connazionali. Tutt'altro che semplice il match del toscano, che rischia grosso contro Lehecka e lo batte col punteggio di 1-6, 7-5, 6-2. Dopo aver perso 6-1 nel primo set ed essersi arreso in poco più di mezz'ora, Musetti rischia infatti l'eliminazione nel secondo parziale. Sotto 0-30 sul 5-4 per il ceco nel secondo set, l'azzurro sembra spacciato e invece trova delle insperate energie residue per pareggiare i giochi e piazzare il break: rimonta e 7-5 che manda psicologicamente in tilt il rivale. Lehecka infatti non è mai in partita nel terzo e decisivo parziale, perso sul 6-2 e sul turno di servizio di Musetti: il carrarino avanza col brivido, ora la sfida a un Berrettini più fresco e riposato.



Nulla da fare invece per Flavio Cobolli, reduce dal successo nel 250 di Bucarest e dalla vittoria nel match d'apertura contro Lajovic. Contro un tennista in forma come Arthur Fils, l'azzurro non è mai in grado di impensierire l'avversario nel primo set: netto ed evidente 6-2. Il secondo parziale vede Cobolli mantenere a lungo un game di vantaggio, salvo poi subire il break rivale: Fils vola sul 5-4 e non si volta più indietro, chiudendo subito e rapidamente i giochi. Punteggio di 6-2, 6-4 per il ventenne francese, che ha la meglio su Cobolli e aspetta il suo rivale. Ci saranno dunque due italiani negli ottavi a Monte-Carlo, ma si sfideranno. Il tennis italiano è certo di portare quantomeno un protagonista ai quarti, grande attesa per il duello Berrettini-Musetti.