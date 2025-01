Sinner, resta il mistero sulle condizioni: "Qualcosa c'è, sto combattendo"

"Qualcosa c'è, sto combattendo". Sono queste le parole di Jannik Sinner che hanno spaventato l'Italia subito dopo il successo su Rune agli Australian Open. Il tremore, le vertigini, sbanda in maniera evidente: per l'altoatesino non è stato solo colpa del grande caldo di Melbourne. Lo ha detto chiaramente, e per alcuni si tratterebbe solamente di un mix di pensieri negativi che hanno condizionato il numero uno al mondo. Insomma una reazione ansiosa come ipotizzato dallo stesso medico della Federtennis.