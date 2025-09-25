ATP 500 di Pechino, Jannik Sinner affronta all'esordio Marin Cilic - LIVE

Jannik Sinner torna in campo dopo la finale persa agli US Open contro Carlos Alcaraz e lo fa all'ATP 500 di Pechino, torneo che nel 2023 lo lanciò nell'Olimpo del tennis mondiale. L'azzurro vuole riscattare la sconfitta patita lo scorso anno contro lo spagnolo, tuttavia all'esordio deve vedersela con Marin Cilic, ex numero 3 al mondo e in finale a Pechino già nel 2009 e nel 2011. Una sfida che mette a confronto passato e futuro del tennis globale e che potrebbe offrire importanti spunti in vista dell'ultima fase della stagione.