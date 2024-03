Indian Wells: la semifinale Sinner-Alcaraz sospesa per pioggia

indian wells

L'azzurro cerca la vittoria che vale il sorpasso allo spagnolo nel ranking ATP: mai nessun italiano è stato secondo

A Indian Wells la semifinale Sinner contro Alcaraz è stata sospesa per pioggia sul 2-1 per Jannik. Scenetta curiosa durante l'interruzione: Sinner, da gentleman, ha tenuto l'ombrello alla raccattapalle e non viceversa come da prassi (e i due hanno anche chiacchierato per passare il tempo). Il match è decisivo non solo per la qualificazione alla finale ma anche perché se Sinner battesse Alcaraz, lo supererebbe al secondo posto del ranking ATP.

SET 1 SET 2 SET 3 Jannik Sinner - 2 Carlos Alcaraz - 1

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo set

-La pioggia continua, l'organizzazione fa sapere che non si riprenderà prima di mezzanotte. Poi serviranno almeno altri 20' per asciugare il campo. Poi, però, il maltempo dovrebbe finire

-Niente da fare, ricomincia a piovere. Sinner e Alcaraz tornano nuovamente negli spogliatoi.

-Dopo venti minuti di stop, sembra tutto pronto per tornare a giocare: Sinner e Alcaraz si riscaldano prima di riprendere.

-La pioggia aumenta, partita sospesa. Sinner e Alcaraz tornano negli spogliatoi in attesa di riprendere la partita.

-Inizia a cadere qualche goccia di pioggia, i giocatori si proteggono con l'ombrello (con Sinner che, da gentleman, ha tenuto l'ombrello alla raccattapalle e non viceversa come da prassi. I due hanno anche chiacchierato per passare il tempo) e attendono.



2-1: Sinner si riporta subito avanti, lasciando Alcaraz a zero grazie a colpi potenti e profondi. Serve & volley per chiudere il game.

1-1: immediata risposta di Alcaraz, che vince il game ai vantaggi, sfruttando anche il servizio (nonostante un doppio fallo). Match partito subito forte, entrambi molto aggressivi.

1-0: il primo punto in assoluto della partita è di Jannik, rovescio lungo di Alcaraz. Sinner chiude il game con un ace lasciando il rivale a 30, inizio in scioltezza per l'azzurro.