Novak Djokovic si opera al menisco: il serbo salta Wimbledon per puntare alle Olimpiadi

TENNIS

Il 37enne ha scelto la via dell'intervento chirurgico dopo il forfait al Roland Garros

© Getty Images Dopo essersi arreso alla possibilità di difendere il numero 1 dagli attacchi di Jannik Sinner, Novak Djokovic sarà costretto a saltare anche la stagione sull'erba. L'infortunio patito al menisco durante gli ottavi di finale del Roland Garros hanno costretto il 37enne serbo a sottoporsi a un'operazione chirurgica per risolvere il problema e puntare tutto sulle Olimpiadi in programma sulla terra rossa di Parigi.

L'annuncio è arrivato nella mattinata di mercoledì 5 giugno, a meno di ventiquattr'ore dal forfait in vista della sfida contro Casper Ruud cambiando idea rispetto al 2017 quando scelse di rinviare a lungo l'operazione al gomito.

Vedi anche Tennis Roland Garros: Djokovic si ritira, Sinner diventa numero 1 al mondo "L'intervento chirurgico al menisco può accelerare il recupero e il ritorno in campo, in casi estremi anche entro quattro settimane — ha spiegato il dottor Nemanja Slavkovic alla televisione serba —. Ma se la riparazione del menisco è stata eseguita con l'intenzione di preservarlo, il periodo di trattamento può durare diversi mesi. È davvero difficile fare delle valutazioni, dipende da che infortunio si tratta. Se si decide per un trattamento incruento, temo che difficilmente riuscirà a ripetere l'intensità delle partite prima dell'infortunio. Se decide di sottoporsi a un intervento chirurgico, per rimuovere una parte del menisco, se quella parte non è troppo grande, è qualcosa che può portare a un recupero più veloce e cercare di entrare in un ritmo di allenamento che gli permetta di essere competitivo ai Giochi Olimpici. Penso che giocare a Wimbledon non sia realistico in nessuna variante".