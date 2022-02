Malagò: "Djokovic agli Internazionali? No, sarebbe un messaggio sbagliato"

Giovanni Malagò è sceso in campo sul caso Djokovic e sulla possibilità che possa partecipare ai prossimi Internazionali d'Italia di tennis a Roma. "Se è giusto che Djokovic partecipi agli Internazionali di tennis a Roma? Assolutamente no. Perché ammesso e non concesso che uno si faccia la doccia in un camper, che mangi e dorma da solo e in situazioni di fortuna, è il messaggio che è sbagliatissimo", ha detto il presidente del Coni a Rai 3, riferendosi alla recente apertura del governo, e in particolare del sottosegretario Vezzali, a dare il via libera al campione serbo privo di vaccino per partecipare purché non entri in contatto con ambienti pubblici.