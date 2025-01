Kyrgios subito eliminato, i fan di Sinner lo prendono in giro: "Oh nooo. Spiaze"

In conferenza stampa, Kyrgios ha annunciato che quello odierno è stato l'ultimo singolare agli Australian Open, lasciando tutti i presenti di stucco. "Realisticamente non riesco proprio a immaginarmi di giocare di nuovo in singolare qui, quindi... sì, è stato speciale - ha commentato l'australiano - Non è piacevole per me scendere in campo e non pensare tatticamente, godermi l'atmosfera, come colpirò la palla. Non posso farlo perché mi fa male. Per me questo non è tennis. Questo non è sport".