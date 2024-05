Internazionali d'Italia, Stefano Napolitano passa al 3° turno, fuori Matteo Arnaldi

TENNIS

Il 29enne biellese si è imposto sul cinese Juncheng Shang per 6-7(3) 6-1 6-0 garantendosi l'accesso alla sfida con il cileno Nicolas Jarry

© Getty Images L'Italia aggiunge un altro tassello agli atleti promossi al terzo turno degli Internazionali d'Italia. La terra rossa di Roma ha regalato una nuova soddisfazione a Stefano Napolitano che ha superato il cinese Juncheng Shang. Il 29enne biellese ha superato per 6-7(3) 6-1 6-0 il lucky looser aggiudicandosi la possibilità di affrontare il cileno Nicolas Jarry.

L'azzurro ha avuto l'opportunità di prendere subito il largo aggiudicandosi un break sul 3-2 e raggiungendo quasi anche il 5-2, ma l'asiatico ha cancellato tre occasioni di strappare il servizio. Il giovane asiatico ha recuperato energia e voglia pareggiando Napolitano e poi superandolo al tie-break. Si è trattata soltanto di un fuoco di paglia con il piemontese che non ha lasciato più spazio all'avversario cedendo solo un game a Juncheng Shang e aggiudicandosi senza problemi la vittoria.

Fuori invece Matteo Arnaldi che è stato battuto nettamente proprio da Jarry e ha perso l'occasione di vivere un derby con Napolitano. Il numero 24 al mondo ha vinto per 6-2 7-6 dimostrandosi impeccabile al servizio e dominando così nel primo set, mentre c'è molto rimpianto per il ligure per il secondo dove ha sprecato sette set point prima di cedere al tie-break.