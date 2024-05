Internazionali d'Italia, Iga Swiatek supera Coco Gauff ed è la prima finalista 

TENNIS

La 22enne polacca si è imposta per 6-4 6-3 sulla numero 3 al mondo garantendosi la terza finale in quattro anni

© Getty Images Per la terza volta in quattro anni, Iga Swiatek affronterà la finale degli Internazionali d'Italia di tennis. La 22enne polacca ha sconfitto in semifinale per 6-4 6-3 l'americana Coco Gauff imponendosi per la decima volta in undici confronti andati in scena finora. Nonostante il calibro dell'avversaria, numero 3 al mondo, l'atleta nativa di Varsavia si è confermata un rullo compressore sulla terra rossa di Roma diventando la favorita per il successo finale.

Nonostante una partenza particolarmente tesa con Swiatek costretta ad annullare un paio di palle break e a cedere subito dopo il vantaggio a causa di un errore nella discesa a rete, la polacca ha subito ripreso in mano il gioco prendendo pian piano il largo. La numero uno della classifica WTA ha messo in campo una serie di variazioni al proprio gioco prima di strappare il servizio a Gauff al nono game e imponendosi per 6-4.

La sfida ha quindi ripreso in apparente tranquillità con le due che tengono il turno di battuta prima che Swiatek si avvantaggiasse sul 3-2 rischiando addittura di allungare con Gauff costretta agli straordinari pur di rimanere in partita. L'andamento dell'incontro non è però cambiato e la polacca si è così imposta per 6-3 garantendosi la possibilità di incontrare la vincitrice fra l'americana Danielle Collins e la bielorussa Aryna Sabalenka.