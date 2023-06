Tennis, Fognini salta un controllo antidoping: era a Istanbul a vedere l'Inter

il caso

Fabio Fognini assente al controllo antidoping: non aveva comunicato di essere andato alla finale di Champions. Ora rischia uno stop

Fabio Fognini a rischio stop per doping, non per aver assunto sostanze proibite ma perché ha ricevuto il secondo richiamo ufficiale da parte della Federazione Internazionale Tennis non essendo stato presente ai controlli antidoping previsti a inizio giugno: il tennista azzurro, grande tifoso dell'Inter, era volato a Istanbul per seguire la finale di Champions League contro il Manchester City senza aver avvertito l'agenzia mondiale (Wada) e all'agenzia italiana antidoping (Nado Italia). I controllori, presentatisi a casa, non hanno potuto fare altro che segnalare l'assenza ingiustificata dall'atleta.

Il mancato rispetto della reperibilità per i controlli antidoping è dunque costato un altro richiamo a Fabio Fognini da parte della Federazione internazionale tennis (Itf). Il tennista ligure ha ora a suo carico due whereabout falliti: un eventuale terzo episodio farebbe considerare Fognini positivo al doping.

Il mancato test risalirebbe ai giorni precedenti la finale di Champions League dello scorso 10 giugno, quando Fognini, grande tifoso dell'Inter, aveva lasciato la sua Arma di Taggia per raggiungere Istanbul, ma senza dare la dovuta comunicazione. Il ligure ha interrotto l’attività agonistica per un infortunio, uno strappo ai muscoli addominali, subito al Roland Garros ai primi di giugno e sta recuperando per rientrare in campo dopo il torneo di Wimbledon.

