Fed Cup: la Francia vince anche doppio e conquista il titolo

TENNIS

Kristina Mladenovic e Caroline Garcia hanno portato il punto della vittoria della Francia nella finale della Fed Cup contro l'Australia, vincendo il doppio decisivo contro Ashleigh Barty e Samantha Stosur 6-4, 6-3, a Perth. Questa è la terza volta nella storia del tennis che la Francia trionfa nella Fed Cup, dopo il 1997 e il 2003. Nelle sei sfide precedenti (nessuna disputata in finale) le australiane si erano imposte in ben cinque occasioni ma le francesi avevano vinto proprio nell'ultima, giocata all'Olympic Stadium di Mosca nel primo turno del World Group del 2000.

Continua così la serie negativa per l'Australia, che giocava una sfida per il titolo dopo 26 anni di digiuno, che ha perso la sua nona finale consecutiva. Per Ashleigh Barty un delusione a chiudere una stagione che per lei resta comunque eccezionale. Dopo la Davis, dal 2020 cambierà anche la Fed Cup. Il World Group si disputerà in due turni, con i preliminari a febbraio e le fasi finali, a gironi, ad aprile. La prima edizione delle Finals di Fed Cup con il nuovo format si disputerà dal 14 al 19 aprile alla Laszlo Papp Sports Arena di Budapest, che ospiterà l'evento fino al 2022.