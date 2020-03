Coronavirus, a Tolentino giocano a tennis...restando in casa

La quarantena forzata stimola la fantasia degli sportivi e a Tolentino, piccolo comune della provincia di Macerata, non sono da meno. Marco Sposetti, storico maestro dell'Associazione tennis Tolentino, e la figlia Ilaria si sono destreggiati in alcuni palleggi tra le finestre della loro abitazione, dando prova di grande qualità e di un'ottima intesa padre-figlia. Un modo sicuramente originale per spezzare la noia e regalare un sorriso anche agli altri abitanti del quartiere. Il video della loro esibizione "casalinga" ha subito fatto il giro del web...