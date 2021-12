Coppa Davis: la Russia trionfa in finale con la Croazia

TENNIS

Rublev e Medvedev chiudono subito i conti: niente da fare per Gojo e Cilic

La Coppa Davis 2021 è della Russia. Nella finale di Madrid contro la Croazia, Rublev e Medvedev non deludono e riportano a Mosca la prestigiosa 'insalatiera', conquistata per la terza volta dopo i successi del 2002 e del 2006. Nessuna bandiera nazionale, una squadra chiamata Russian Tennis Federation, il concerto per pianoforte di Tchaikovsky come inno a causa delle sanzioni legate al doping nello sport russo, ma è comunque festa. I russi confermano i favori del pronostico dominando i due match di finale.

D'altra parte la squadra può contare sui suoi big, a cominciare da Daniil Medvedev, numero 2 del mondo e vincitore quest'anno degli Us Open oltre a Andrey Rublev (n.5), Aslan Karatsev (18) e Karen Khachanov (29). Il primo match vede di fronte Andrey Rublev e Borna Gojo: finisce 6-4 7-6 per il russo che parte subito forte vincendo uno scambio sfiancante da 36 colpi nel primo game. Più aggressivo del croato, Rublev ha piazzato il break decisivo sul 4-3 e mantenuto il dominio fino a chiudere un parziale nel quale ha ceduto solo due punti nei suoi turni di battuta. Nel secondo, il croato sale di livello mentre il russo fatica a dare il colpo del ko. Gojo trascina il parziale al tiebreak, forte anche di 14 ace fino a quel punto del match, ma lo inizia con un doppio fallo e un errore di valutazione su un passante di rovescio del russo. Rublev non difende l'iniziale vantaggio ma piazza l'allungo decisivo con un paio di diritti devastanti.

L'ultimo gratuito di rovescio del croato, numero 279 del mondo, chiude la partita. "C'è sempre molta pressione nei miei incontri di singolare perché per tutti io devo vincere sempre - ha detto Rublev nell'intervista a caldo -. Borna però ha giocato un match straordinario, come nelle ultime due settimane. E' stata una partita durissima, sono felicissimo". Il punto decisivo lo porta Daniil Medvedev che supera, non senza fatica Martin Cilic. Il primo set è in perfetto equilibrio e si decide al tie break, vinto 9-7 dal russo. Nel secondo set Medvedev prende le redini del gioco e liquida la pratica in 29 minuti e chiudendo sul 6-2 che vale la terza Coppa Davis della storia del tennis russo.



Chiuso il capitolo 2021 è stato effettuato il sorteggio per l'edizione 2022 della Coppa Davis: l'Italia affronterà la Slovacchia nel turno preliminare, in programma il 4 e 5 marzo prossimi. Gli azzurri guidati da Filippo Volandri giocheranno in trasferta. E' quanto stabilito dal sorteggio effettuato a Madrid prima della finale tra Russia e Croazia. Al turno preliminare prenderanno parte 24 nazioni: 14 delle 18 squadre classificate dal terzo al 18/o posto nel 2021 - compresa quindi l'Italia - e dieci nazioni che si sono qualificate nel World Group I. Alle Finals di Madrid sono qualificate di diritto le due finaliste dell'edizione in corso e la Serbia e la Gran Bretagna, che sono state selezionate per una wild card tra le altre 16 squadre classificate nel 2021.

Queste le altre sfide del turno preliminare: Francia-Ecuador; Spagna-Romania; Finlandia-Belgio; Usa-Colombia; Olanda-Canada; Brasile-Germania; Ungheria-Australia; Norvegia-Kazakhstan; Svezia-Giappone; Argentina-Repubblica Ceca; Corea-Austria.