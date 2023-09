Coppa Davis: Arnaldi regola Garin, 1-0 Italia sul Cile

TENNIS

Il numero 47 del mondo supera il sudamericano con il risultato di 2-6, 6-4, 6-3

© Getty Images Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Canada, l’Italia è chiamata al riscatto contro il Cile per sperare nella qualificazione alla Final Eight di Coppa Davis a Malaga. La sfida iniziale è tra Matteo Arnaldi (apparso il più in forma nella prima giornata) e Cristian Garin: vince l’italiano con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3 in due ore e ventitre minuti. Dopo un primo set contratto, il ligure rimonta con un’ottima prestazione. Ora tocca a Sonego contro Jarry.

ARNALDI-GARIN 2-6, 6-4, 6-3

L’Italia incontra il Cile nel secondo appuntamento del gruppo A di Coppa Davis ed è già una sfida decisiva: gli azzurri sono infatti costretti a vincere per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Eight di Malaga. Il primo duello della Unipol Arena di Bologna è quello tra Matteo Arnaldi (che nel doppio con Bolelli contro i canadesi ha dimostrato di essere in grande spolvero) e Cristian Garin. Il ligure rischia subito il break al primo game ma è bravo e fortunato (nastro favorevole) a mantenere il servizio. La situazione si ripresenta al terzo turno di battuta dell’italiano, che questa volta però infila un tris di giocate poco lucide e concede il gioco al cileno. L’inerzia del set passa tutta dalla parte del numero 103 al mondo, che raddoppia il break poco dopo e chiude il parziale sul 6-2.

Alla ripresa Matteo supera la tensione di inizio match e si procura subito due occasioni per andare sul 2-0, ma l’avversario serve magistralmente e riesce a tenere il turno di battuta. Si gioca sul servizio fino al decimo game, quando sul 5-4 l’azzurro mette in campo tutto il suo talento, va sul 40-0 e strappa il break che vale il pareggio. Il terzo set inizia con il numero 47 del circuito ATP in netta crescita e protagonista di un quarto game all’assalto, dove dopo sei tentativi riesce ad allungare sul 3-1 mostrando un tennis di alto livello. Arnaldi è incontenibile, lotta su ogni palla e riesce a gestire fino al 6-3 che termina l’incontro dopo due ore e ventitre minuti, regalando una vittoria fondamentale per le speranze azzurre.

