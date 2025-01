Australian Open, Sinner pretende di più da se stesso: "Se non voglio uscire devo alzare il livello"

Jannik Sinner sta carburando. Dopo l'esordio in salita agli Australian Open con Schoolkate, il campione in carica oggi non ha avuto pietà di Marcos Giron, ko in tre set a Melbourne. Subito dopo il match che gli è valso il passaggio agli ottavi di finale, il numero uno del mondo ha mantenuto il profilo basso: "Tutte le partite hanno le loro difficoltà, Giron è stato solido da dietro e ha servito bene la prima - le sue parole -. Ho avuto qualche difficoltà nel rispondere, ma posso migliorare".