Australian Open: Sinner regola Edmund e passa il turno. Avanti anche Sonego

AUSTRALIAN OPEN



L'altoatesino è il primo azzurro qualificato al secondo turno del torneo: sconfitto in tre set il britannico col punteggio di 6-4, 6-0, 6-2. Avanza anche il torinese, che regola Borges

© Getty Images Jannik Sinner non deve usare tutte le sue energie per passare il primo turno degli Australian Open. L'azzurro, testa di serie numero 15, sconfigge agevolmente il britannico Kyle Edmund, che oppone una reale resistenza solo nel primo set, vinto 6-4. Gli altri parziali sono di puro controllo per Jannik, che con un 6-0 e un 6-2 chiude la partita. Avanti anche Sonego, che spreca nel tiebreak del terzo set, ma ha la meglio sul portoghese Borges.

TABELLONE MASCHILE

Jannik Sinner è il primo italiano qualificato al secondo turno degli Australian Open, dove troverà l'argentino Etcheverry, che ha avuto la meglio in quattro set sul francese Barrére. All'altoatesino ne bastano tre per sconfiggere Kyle Edmund (6-4, 6-0, 6-2), che vende cara la pelle alla testa di serie numero 15 del torneo solo nel primo parziale, vinto 6-4 da Sinner. Il secondo e il terzo set sono infatti di pura amministrazione per l'azzurro, che li vince 6-0 e 6-2 passando il turno. Avanza anche Lorenzo Sonego, che regola il portoghese Nuno Borges in quattro parziali (7-6, 6-4, 6-7, 6-1). Dopo un primo set molto combattuto, vinto 7-6 al tiebreak (7-4), il piemontese conquista anche il secondo e sembra in totale controllo nel tiebreak del terzo. Dal parziale di 6-4 per Lorenzo, che deve solo realizzare un punto, si arriva però al ribaltone di Borges, che con un 8-6 gli soffia il terzo set. Il quarto parziale è però una pura formalità per l'azzurro, che vince e passa il turno. Ora sfiderà Hurkacz, testa di serie numero 10.