Australian Open: Ruud e Zverev out a sorpresa, avanza Rublev

TENNIS

Il norvegese deve arrendersi all'ottima partita dello statunitense Brooksby, mentre Sascha si arrende a Mmoh. Ok il russo, eliminato anche Fritz

© afp Dopo Nadal, gli Australian Open mietono un'altra vittima di lusso: Casper Ruud, non al meglio, esce infatti nel secondo turno contro lo statunitense Brooksby, che domina nel gioco e lo sconfigge in quattro set (6-3, 7-5, 6-7, 6-3). Out le prime due teste di serie, così come Zverev e Fritz: il tedesco va ko in quattro set contro il lucky-loser Mmoh, lo statunitense viene eliminato al quinto da Popyrin. Al femminile, avanzano Garcia e Sabalenka.

TABELLONE MASCHILE

Arriva un'altra grande sorpresa nel tabellone degli Australian Open che, dopo Rafa Nadal, vedono eliminata anche la seconda testa di serie del torneo: Casper Ruud viene infatti sconfitto dallo statunitense Jenson Brooksby, numero 39 al mondo, in quattro set (6-3, 7-5, 6-7, 6-3). La sfida si mette subito male per il norvegese, che non è al meglio e soffre la fisicità del rivale: paradossalmente Ruud viene battuto sul suo terreno, nonostante la sua grinta lo porti a prolungare la sfida fino a 3h e 55' di gioco. Passa così Brooksby, che affronterà un'altra sorpresa nel quinto turno: il connazionale Paul, che ha eliminato Davidovich Fokina (30) in cinque set col punteggio di 6-2, 2-6, 6-7, 6-3, 6-4. Avanza Rublev (5), eliminando il finlandese Ruusuvuori in quattro set (6-2, 6-4, 6-7, 6-3), così come Evans (25), mentre è out Schwarztman: l'argentino viene sconfitto in tre set da Wolf. Le sorprese proseguono con l'eliminazione di Alexander Zverev (12), che dopo aver vinto il primo set al tiebreak contro il lucky-loser statunitense Mmoh, si scioglie e viene eliminato dal numero 107 al mondo in quattro set (6-7, 6-4, 6-3, 6-2): Sascha perde completamente la fluidità nel suo gioco, manifestando qualche problema di tenuta, e perde tre set consecutivi. Zverev. Saluta il torneo anche la testa di serie numero 8 Taylor Fritz: l'australiano Popyrin, numero 120 al mondo, vince in cinque set e quasi quattro ore di gioco col punteggio di 6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-2. Avanza invece Dimitrov (27), che regola in tre set il serbo Djere.

TABELLONE FEMMINILE

Sorprese anche al femminile, dove fila tutto liscio come l'olio solo per Alena Sabalenka: la testa di serie numero cinque elimina in due set la statunitense Rogers (6-3, 6-1). Deve faticare più del previsto, invece, Caroline Garcia (4): servono quasi due ore alla francese per eliminare Leylah Fernandez col punteggio di 7-6, 7-5. Passa il turno anche la belga Mertens (26), ma vengono eliminate molte big del seeding: su tutte Kudermetova (9), regolata in tre set dalla statunitense Volynets (6-4, 2-6, 6-2). Eliminazione anche per Kontaveit (15), contro la polacca Linette, e per Samsonova (18): Donna Vekic ha la meglio in due set. Tra le restanti teste di serie, avanzano Aleksandrova (19), Zhang (23) e Pliskova (30). Out invece la rumena Begu (27) contro la tedesca Siegemund.