Atp Finals, sale l'attesa: Sinner acclamato, allenamento per Djokovic 

L'attesa sta per finire. Jannik Sinner ha già scritto la storia in quel di Torino e adesso non vuole fermarsi proprio sul più bello. Tra poco, alle ore 18, l'altoatesino avrà nuovamente contro Novak Djokovic, il numero uno al mondo sconfitto solo pochi giorni fa in occasione del match valevole per la fase a gironi. In palio il titolo delle Atp Finals. Il serbo, che ha fatto fuori Alcaraz in soli due set in semifinale, ha voglia di rivincita. Davanti però troverà il 22enne azzurro in stato di grazia: quest'ultima potrà contare sul sostegno del Pala Alpitour che si sta riempendo in questi minuti.