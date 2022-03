Xiaomi presenta la serie 12: fotocamera al top, a partire da 699 euro

Xiaomi ha annunciato la nuova serie flagship Xiaomi 12, presentando tre dispositivi rivoluzionari: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, e Xiaomi 12X. Pensati per mettere a disposizione degli utenti ovunque nel mondo un vero studio di produzione video all’avanguardia, e per essere dispositivi perfetti per l’entertainment, gli smartphone della serie Xiaomi 12 presentano enormi miglioramenti dell’algoritmo dell’Intelligenza Artificiale di Xiaomi, potenza di elaborazione superiore e un’esperienza d’uso migliore sotto tutti i punti di vista. Xiaomi 12 Series permette agli utenti di scattare immagini professionali, indipendentemente dal contesto, dalle condizioni di illuminazione più o meno difficili o dalla presenza di eventuali oggetti in movimento. Tutti e tre i device montano una tripla fotocamera professionale per scattare in modo versatile, grazie al potente grandangolo principale da 50 MP e a una capacità di registrazione in 8K sia su Xiaomi 12 Pro che su Xiaomi 12.

ufficio-stampa