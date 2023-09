Xiaomi presenta 13T Series: feeling da flagship e la firma Leica

ufficiali

© ufficio-stampa Xiaomi ha presentato la nuova famiglia di smartphone flagship Xiaomi 13T Series, progettata e realizzata per il pubblico che desidera esprimere al meglio il proprio talento artistico. Incorporando lenti ottiche professionali Leica, Xiaomi 13T Series offre infatti la vera e propria esperienza ‘Authentic Leica Imagery’, consentendo agli utenti di portare sempre con sé l’iconicità del brand Leica. La nuova serie flagship è dotata di tecnologia che consente l’ottimizzazione delle prestazioni, della batteria a lunga durata e di un display nitido per scattare foto, guardare video o semplicemente per l'uso quotidiano.

LE FOTOCAMERE DI XIAOMI 13T SERIES Sia Xiaomi 13T Pro che Xiaomi 13T presentano una configurazione a tripla fotocamera con obiettivi Summicron co-ingegnerizzati con Leica, tra cui una fotocamera grandangolare da 50MP con 24mm di lunghezza focale e una lente asferica 7P progettata per catturare una maggiore quantità di luce supportando le riprese ad alta gamma dinamica, e un teleobiettivo da 50MP con 50mm di lunghezza focale. Inoltre, è presente una fotocamera ultragrandangolare da 12MP con 15mm di lunghezza focale, ideale per scattare foto panoramiche e catturare paesaggi mozzafiato.

Xiaomi 13T Series offre due stili fotografici originali Leica (Authentic e Vibrant) e sei filtri richiamano il leggendario stile del brand, tra cui i più recenti Leica Sepia e Leica Blue, adattati dalla modalità LeicaM-Typ240 Film.

Xiaomi 13T Pro offre la possibilità di riprendere video in 8K per garantire che ogni scena, ogni sfumatura, ogni dettaglio sia immortalato con una qualità cinematografica. Le fotocamere posteriori di Xiaomi 13T supportano la registrazione video 4K a tutte le lunghezze focali.

IL DISPLAY DI XIAOMI 13T SERIES Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T migliorano l'esperienza visiva grazie a un display CrystalRes da 6,67" che supporta una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e una risoluzione di 1,5K (2712 x 1220). La serie Xiaomi 13T utilizza un display ad alta luminosità a 1200 nit, con un picco di luminosità fino a 2600 nit.

LE PRESTAZIONI DI XIAOMI 13T SERIES Xiaomi 13T Pro è alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 9200+ con una rapidissima CPU Octa-core, con picchi di velocità fino a 3.35GHz. Dispone inoltre di una GPU Arm Immortalis-G715 integrata che migliora l'elaborazione delle immagini, in modo che le esperienze di gioco siano fluide per tutta la durata della batteria. Xiaomi 13T è dotato di un processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra, progettato per garantire una eccellente efficienza energetica utilizzando l'ultimo processore TSMC a 4nm che consente di migliorare le prestazioni della CPU e della GPU.

BATTERIA E AUTONOMIA DI XIAOMI 13T SERIES Xiaomi 13T Pro supporta Xiaomi 120W HyperCharge, che consente una carica del 100% in soli 19 minuti. Entrambi i dispositivi dispongono dell'opzione di ricarica rapida: Xiaomi 13T Pro raggiunge il 36% e Xiaomi 13T il 21% di carica in soli 5 minuti. La serie Xiaomi 13T garantisce un utilizzo sicuro della sua batteria da 5000mAh.

PREZZI XIAOMI 13T SERIES Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T sono disponibil all’acquisto in tre colorazioni, Alpine Blue, Meadow Green e Black. Xiaomi 13T Pro è acquistabile in tre configurazioni: 16GB +1T a partire da 999,90€; 12GB+512GB a partire da 899,90€; 12GB +256GB a partire da 799,90€. Xiaomi 13T, nella configurazione 8GB+256GB è disponibile a partire da a partire da 699,90€. Inoltre, entrambi i dispositivi saranno disponibili in bundle con Redmi Pad SE dal 26 settembre al 31 ottobre su mi.com.