Xiaomi lancia Redmi Note 11 Pro+ 5G e Redmi Note 11S 5G

il lancio

Focus su fotocamera, ricarica veloce e grande autonomia. C'è anche un terzo device in arrivo: Redmi 10 5G

Xiaomi lancia tre nuovi smartphone: Redmi Note 11 Pro+ 5G e Redmi Note 11S 5G arricchiscono la serie Note 11 mentre Redmi 10 5G fa debuttare sulla linea Redmi il più recente standard di connessione mobile. Per quanto riguarda il Note 11 Pro+ 5G, ad un prezzo altamente competitivo (si parte da 449,9 euro al netto delle promozioni di lancio) fa da cornice a caratteristiche davvero interessanti come la fotocamera da 108 megapixel o la ricarica veloce da ben 120 watt (da 0 a 100% in soli 15 minuti!). Pure Redmi Note 11S 5G non rinuncia alla tripla fotocamera anche se il focus, complice il processore 6nm e alla batteria da 5.000 mAh, è più sulla produttività a lungo raggio per un'ottima autonomia.

Concretezza ai massimi livelli invece per Redmi 10 5G che, oltre al processore MediaTek Dimensity 700 octa-core, una fotocamera principale da 50 megapixel, display a 90Hz e batteria da 5.000 mAh, offre il supporto dual sim 5G per sfruttare le potenzialità della connessione ultraveloce anche in mobilità.