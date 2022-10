Xiaomi fa il pieno di novità: dagli smartphone alla tv, 8 nuovi prodotti

LA PRESENTAZIONE

A Monaco di Baviera la presentazione di 12T Series, Robot Vacuum X10+, Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series, TV Q2 Series, Smart Band 7 Pro e due device Redmi

© ufficio-stampa Oggi, in occasione dell’evento di lancio globale, tenutosi presso il BMW Welt di Monaco di Baviera, Xiaomi ha presentato molteplici novità tra cui gli smartphone flagship della Xiaomi 12T Series e nuovi prodotti AIoT per migliorare la vita quotidiana, dentro casa e in mobilità: Xiaomi Robot Vacuum X10+, Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series, Xiaomi TV Q2 Series, Xiaomi Smart Band 7 Pro e Redmi Pad.

12T SERIES - Il sistema di imaging della serie Xiaomi 12T garantisce un'esperienza fotografica senza precedenti su uno smartphone, ideale per chi cerca la perfetta combinazione tra prestazioni eccezionali e creatività nella produzione di contenuti. Il 12T (col MediaTek Dimensity 8100-Ultra) è dotato di un comparto fotografico composto da una tripla fotocamera di livello professionale, la principale da 108MP, un’ultra-wide da 8MP e una macro da 2MP mentre la versione Pro (processore Snapdragon 8+ Gen 1) si spinge anche oltre: 200MP, in-sensor zoom 2x da 1/1,22". Pre-ordini aperti da domani e prezzi che vanno dai 599,9€ (8GB+128GB) di Xiaomi 12T ai 899,9€ (12GB+256GB) di 12T Pro. Per entrambi speciali offerte per chi approfitta della fase di lancio.

SMART BAND 7 PRO - La versione Pro della già apprezzata band adotta un display AMOLED rettangolare da 1,64" ad alta risoluzione con oltre 150 quadranti pre-installati. Oltre 110 modalità dedicate allo sport con la novità del GNSS integrato, che consente un rilevamento più rapido del posizionamento e più accurato del percorso, rendendolo il dispositivo ideale per tutti gli appassionati di sport. In vendita dal 7 ottobre a 99,9€ ma nelle prime due settimane prezzo early bird scontato di 20 euro.

ROBOT VACUUM X10+ - Pulizia automatizzata con l'ultimo nato della linea di robot aspirapolvere: grazie alla stazione base intelligente, può svuotare la spazzatura nell'apposito contenitore, pulire i panni, riempire il serbatoio dell'acqua, mantenere il panno umido e asciugarsi da solo per evitare la ritenzione di umidità e gli odori quando il dispositivo non è in uso. In vendita dal 10 ottobre a 899,9€, in fase di lancio sarà compresa la Mi Smart Air Fryer 3.5L.

TRUCLEAN W10 WET DRY VACUUM SERIES - Arriva la prima linea di aspirapolvere a secco e umido del brand con Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum e Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum. Il primo è dotato di una modalità ad alta temperatura a 75°C2 in grado di garantire una pulizia più approfondita; può anche autopulirsi, riempirsi d'acqua e asciugarsi automaticamente grazie a una stazione base intelligente all-in-one. Il secondo ha una spazzola a rullo senza grovigli, appositamente progettata per coprire spazi più ampi, oltre all'impugnatura regolabile a 90 gradi che consente di pulire efficacemente sotto la maggior parte dei mobili. In vendita dal 10 ottobre a 799,9€ e 599,9€.

TV Q2 SERIES - Per gli spettatori un'eccezionale qualità dell'immagine grazie all'ultima tecnologia Quantum Dot Display, disponibile in 3 diverse dimensioni (50", 55" e 65") e con Google Tv integrato. Questi televisori di fascia alta con risoluzione 4K Ultra-HD sono progettati per esaltare ogni esperienza visiva con colori vividi e realistici, nonché transizioni più fluide nelle scene di fast-motion, per un intrattenimento di altissimo livello. Prezzi da 599,9€ a 899,9€ con promozioni fino al 27 ottobre.

REDMI PAD - Dotato di un display da 10,61", questo tablet è il primo al mondo a ricevere la certificazione SGS per la riduzione dell'affaticamento della vista. Display da 90Hz, batteria da 8.000 mAh e fotocamera frontale ultra-grandangolare da 8MP completano la dotazione. Disponibile in due versioni: 3GB+64Gb (299,9€)e 4GB+128GB (349,9€). Anche in questo caso, prezzi promozionali nei primi giorni.

REDMI BUDS 4 PRO E BUDS 4 - Anche se non sono state protagoniste dell’evento, arriveranno presto sul mercato italiano anche Redmi Buds 4 Pro e Redmi Buds 4 caratterizzate da un design elegante, ideali per chi ha uno stile di vita “wanderlust”, e da una sorprendente durata della batteria, abbinata a un breve tempo di ricarica. Saranno in vendita rispettivamente a 99.9 euro e 69,9 euro a partire dal 17 ottobre su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia.