Spalletti, per le feste c'è tempo: Napoli a Empoli con turnover minimo e un solo obiettivo

Turnover ridotto al minimo e parole, quelle della vigilia, che hanno come obiettivo quello di arginare gli eccessivi entusiasmi. Luciano Spalletti continua a voler tenere il suo Napoli con i piedi per terra: la strada per lo scudetto è spianata, lo dicono il distacco abissale con la seconda in classifica (Inter a -15) ma anche la superiorità sugli avversari che gli azzurri dimostrano in ogni uscita. E la trasferta in Champions League a Francoforte ha ulteriormente aumentato la consapevolezza della propria forza, non solo in Italia ma anche sul palcoscenico europeo. Ma il tecnico toscano guarda sempre non più in là della prossima partita. E stasera di fronte c'è il suo passato, l'Empoli.