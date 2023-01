Serie A, si riparte dopo 52 giorni con il big match Inter-Napoli

DOPO IL MONDIALE

Il Milan a Salerno si affida al solito Giroud, la Juve nella trasferta di Cremona sempre senza Di Maria e Pogba ma con Chiesa

© Getty Images Cinquantadue giorni dopo, la Serie A riparte con il botto dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar. Stasera a San Siro è in programma il big match tra l'Inter e il Napoli capolista, padrone della prima parte del campionato e reduce da undici vittorie consecutive. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi si presenta la grande occasione da non fallire per accorciare in vetta alla classifica, che al momento è lontana 11 punti. E lo farà con un Lukaku in più: l'attaccante belga torna titolare dopo oltre 4 mesi e un lungo infortunio che ne ha condizionato il ritorno all'Inter dal Chelsea. Dall'altra parte Spalletti ritrova dal 1' la grande rivelazione Kvaratskhelia e si affida al capocannoniere Osimhen per riprendere la corsa verso il sogno scudetto. Per gli azzurri da sfatare il tabù San Siro contro l'Inter: non vince a Milano contro l'Inter da cinque anni e mezzo e in campionato ha incassato 4 sconfitte consecutive.

Gli otto punti di distacco dal Napoli capolista non spaventano il Milan di Stefano Pioli, pronto a dare battaglia fino alla fine agli uomini di Spalletti. Lo ha detto dice chiaramente il tecnico rossonero in vista dell'insidiosa trasferta di Salerno, in programma alle 12.30. Senza Rebic, Ibrahimovic e Origi, l'attacco sarà affidato ancora a Giroud, rientrato appena il 30 dicembre scorso dalle vacanze post Mondiale, come Theo Hernandez.



La Juventus va a Cremona per provare a riprendere la stagione lì dove l'aveva lasciata, a novembre, con una serie di vittorie che l'hanno riportata in alto in classifica. In mezzo la bufera plusvalenze che ha investito i vertici societari. Tra i bianconeri pesano ancora le assenze e i tanti giocatori importanti che restano 'a mezzo servizio', su tutti Chiesa, Pogba e Di Maria. La Lazio di Sarri riparte dalla trasferta di Lecce con un Immobile recuperato, la Roma di Mourinho (squalificato) ospita il Bologna. Lo Special One ritrova Dybala dopo il Mondiale e lo schiera titolare, riproponendo la formula con i Fab Four e dunque insieme a Pellegrini, Zaniolo e Abraham.