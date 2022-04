POCO F4 GT: potenza da vendere, per i gamer (ma non solo)

POCO annuncia il lancio globale di F4 GT, ancora una volta con specifiche di alto livello e prezzo competitivo: processore Snapdragon8 Gen 1, display AMOLED a 120Hz e la super ricarica a 120W per dare una (veloce) mano alla batteria da 4,700mAh. Il lato gaming del device poggia su basi solide, si parte dai trigger magnetici pop-up in grado di gestire fino a 1,5 milioni di pressioni per arrivare al sistema di raffreddamento con LiquidCool Technology 3.0 in modo da non stressare l'hardware in intense sessioni di gioco, aiutate dalla ram DDR5 e dalla rom di memorie veloci UFS 3.1. Interessanti anche i servizi correlati e compresi nel prezzo: una riparazione gratuita dello schermo entro i primi 6 mesi dopo l'acquisto e YouTube Premium per due mesi. Tutto questo a partire da 599,9 euro (8GB+128GB) per arrivare ai 699,9 euro della versione top, 12 GB di ram e 256Gb di memoria interna. POCO F4 GT è disponibile in tre colori: Stealth Black, Knight Silver e Cyber Yellow.

