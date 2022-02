Pechino 2022, l'ultimo oro è della Finlandia: storico trionfo nell'hockey

La Finlandia ha vinto per la prima volta nella sua storia il titolo olimpico dell'hockey su ghiaccio, battendo per 2-1 la Russia, rappresentata dalla squadra del Comitato olimpico russo, nella finale del torneo maschile ai Giochi di Pechino 20022. Era l'ultima gara in programma di questa Olimpiade invernale, che si chiuderà ufficialmente con la cerimonia finale e il passaggio di consegne a Milano-Cortina 2026.