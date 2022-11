Milan Games Week & Cartoomics: va in archivio un'edizione 2022 da record

Oltre 105mila biglietti staccati a Fiera Milano Rho per i tre giorni dedicati a videogiochi, fumetti e cultura pop

© ufficio-stampa Milan Games Week & Cartoomics 2022, il grande consumer show dedicato al mondo dei videogiochi, fumetti e cultura pop - prodotto e organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators - ha confermato e superato le aspettative che acclamavano quest’edizione come quella dei record: di partecipazione, di ospiti, di dimensioni e di divertimento! Oltre 105mila i biglietti staccati: risultati eccezionali che, nel segno del percorso di crescita della manifestazione tracciato già dalla scorsa edizione, confermano di aver intrapreso la strada giusta. La prossima tappa è già in vista, con le date di Milan Games Week & Cartoomics 2023: l’appuntamento è dal 24 al 26 novembre nell’ormai tradizionale cornice di Fiera Milano Rho.

Vedi anche games "Coppa eFootball Italia": una nuova competizione dedicata ai fan e a sette top club italiani Quest’anno per la prima volta l’evento ha occupato ben 4 padiglioni del polo fieristico milanese (8-12-16-20), offrendo molto più spazio ad adulti e bambini mossi dalle loro passioni nerd e geek, attratti da una mole di special guest, videogiochi, fumetti, boardgame, mostre e tornei mai vista prima d’ora. Ben due i padiglioni (16-20) consacrati ai videogame, all’ esport e ai tantissimi creator, streamer e influencer protagonisti dell’evento.

Più di 5mila mq sono stati del tutto dedicati al gaming con centinaia di postazioni di gioco: tra Nintendo, Sony Interactive Entertainment Italia (PlayStation), Bandai Namco Entertainment e la Gaming Zone Powered by GameStop, i visitatori hanno potuto provare e acquistare a prezzi molto vantaggiosi le novità più recenti come Pokémon Scarlatto & Pokémon Violetto, Splatoon 3 o Mario + Rabbids Sparks of Hope. Non solo, finalmente l’edizione 2022 ha riportato nel capoluogo meneghino anche grandi personalità internazionali del fumetto e del videogioco: da Troy Baker, uno dei più grandi attori del mondo dei videogame (Joel in The Last of Us), a Humberto Ramos, uno dei più importanti disegnatori di Spiderman.

Grazie alla sapiente regia di KineticVibe, realtà leader nella realizzazione di Meet&Greet e Fan Meeting, è arrivato a Milan Games Week & Cartoomics anche Ed Westwick, l’indimenticabile Chuck Bass di Gossip Girl. C’erano anche Andrea Pessino, Alessandro Borghi, Zerocalcare e Valerio Lundini. Gli ospiti non sono finiti: all’interno della Gaming Zone non poteva mancare l’appuntamento con GameStop TV, che ha raccontato tutti i dettagli della tre giorni realizzando oltre 160.000 visualizzazioni con più di 40 special guests tra influencer, giornalisti, studi di sviluppo italiani. Tra questi anche Ckibe, Pardini, Maracroft, Himorta, HontasG, Vikings, Giorgia Vecchini, Dado e Marco Merrino. Sommando i follower di tutti i profili coinvolti nella manifestazione il risultato è davvero strabiliante: ben oltre 50 milioni.