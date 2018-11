Superbike, Rea da record nei test di Jerez

27/11/2018

Ducati quarta e quinta con Bautista e Davies in sella alla V4, mentre Melandri ha chiuso ancora settimo al ritorno sulla Yamaha. "Abbiamo iniziato ad effettuare le prime modifiche all'assetto per capire meglio il comportamento della moto, ed abbiamo identificato alcuni aspetti positivi ed anche alcune aree che necessitano miglioramenti. In termini di ritmo abbiamo fatto grandi passi avanti, dal momento che ho girato costantemente in 1'40, mentre sul giro secco ho avuto la sensazione che ci fosse meno grip, anche se in teoria le condizioni della pista erano leggermente migliori. In ogni caso, devo ancora capire bene i limiti delle gomme. In generale, abbiamo completato il nostro programma di lavoro e questo primo test è stato sicuramente positivo", le parole di Bautista, atteso dalla Ducati MotoGP per i test al posto dell'indisponibile Pirro.