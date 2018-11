Superbike, la sinfonia della Ducati Panigale V4 R

15/11/2018

La stagione 2019 della Superbike è ufficialmente iniziata a Aragon con una due giorni di test collegiali. In Spagna tutti gli occhi erano puntati sul debutto della Ducati Panigale V4 R, che segna l'addio al bicilindrico e l'inizio dell'avventura a quattro cilindri. Una nuova sinfonia come l'ha definita anche Chaz Davies, finora unicoo dei due piloti ufficiali di Borgo Panigale in pista, visto che Alvaro Bautista è impegnato a Valencia con l'ultima gara stagionale della MotoGP.