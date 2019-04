Superbike, giornata di test Ducati a Imola

24/04/2019

Giornata di test Superbike per la Ducati a Imola. Alvaro Bautista e Chaz Davies sono scesi in pista in vista della gara italiana, che avrà luogo qui fra poco più di due settimane. La giornata ha dato la possibilità ad entrambi i piloti di girare a lungo con le loro Ducati Panigale V4 R e di prepararsi al meglio per il round di casa, che come ogni anno promette di essere un vero spettacolo per tutti i ducatisti. Per il capoclassifica del campionato Bautista, è stata la prima volta in assoluto sulla pista di Imola, ma il 34enne pilota spagnolo ha subito familiarizzato con i difficili saliscendi del tracciato, uno dei quattro circuiti del Mondiale dove non ha mai corso (gli altri sono Portimao, Magny-Cours e El Villicum), mentre per il suo 32enne compagno di squadra britannico è stato un gradito ritorno su una pista che lo ha visto siglare una doppietta sia nel 2016 che nel 2017, in entrambe le occasioni con la Panigale bicilindrica.