Superbike Thailandia, Bautista sa solo vincere: sua anche la Superpole Race

17/03/2019

Continua il dominio di Alvaro Bautista e della Ducati in Superbike. Nella Superpole Race in Thailandia il pilota spagnolo ha conquistato la quinta vittoria della stagione in altrettante gare con una Panigale V4 da urlo: gara conclusasi con la bandiera rossa per l'incidente in curva 3 del pilota di casa Warokorn che è stato trasportato al centro medico. Seconda posizione per uno sconsalto Rea con la Kawasaki, mentre Alex Lowes ha chiuso terzo in sella alla Yamaha.